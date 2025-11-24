Deutsche Bank оспаривает конституционность «закона Лугового»

Deutsche Bank направил в Конституционный суд РФ (КС) жалобу, в которой настаивает на дискриминационности российских антиисковых запретов, пишет Global Arbitration Review. Обращения кредитной организации находятся в КС на предварительном изучении.

В апреле 2024 года Deutsche Bank инициировал разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (ICC). Кредитная организация просила признать, что ввиду санкций ЕС не обязана выплачивать российскому «РусХимАльянсу» более €238 млн по банковской гарантии. Обеспечение покрывало контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, расторгнутый немецкой компанией Linde.

Параллельно этому шли тяжбы в России. В мае 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с Deutsche Bank в пользу «РусХимАльянса» около €238 млн задолженности по банковской гарантии, а в октябре 2024 года обязал кредитную организацию прекратить разбирательство против российской компании в ICC. Решение об антиисковом запрете обосновывалось нормами так называемого закона Лугового — статьями 248.1 и 248.2 АПК РФ об исключительной компетенции госсудов РФ по делам с участием подсанкционных лиц.

Deutsche Bank пытался оспорить решения о взыскании средств и установлении антиискового запрета в вышестоящих инстанциях, отмечая, что стороны соглашения договорились разрешать разногласия именно в ICC, но везде получил отказ. Теперь немецкий банк пытается оспорить конституционность положений «закона Лугового», считая регулирование дискриминационным. Согласно сайту КС, обращения кредитной организации находятся на предварительном рассмотрении.

Напомним, что ранее зарубежный бизнес уже пытался оспорить статьи 248.1 и 248.2 АПК РФ, но эти попытки не увенчались успехом. В частности, в апреле 2025 года КС не принял к рассмотрению жалобу германской OWH SE i.L., хотя и отметил, что госсуды РФ должны всесторонне исследовать обстоятельства дела и выявлять критерии для «надлежащей реализации конституционных прав всех участников этих споров».

Ян Назаренко