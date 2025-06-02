Конституционный суд дал толкование «закона Лугового»

Конституционный суд РФ (КС) отказался принять к рассмотрению жалобу на конституционность «закона Лугового» об исключительной компетенции российских судов (ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ) по делам с участием лиц, пострадавших от зарубежных санкций (.pdf). Жалоба была подана в КС германской OWH SE i.L. (бывшая европейская «дочка» банка ВТБ) по поводу тяжбы с российским ВТБ по соглашению о прекращении сделок и проведении расчетов от 8 апреля 2022 года.

Соглашение содержало арбитражную оговорку о передаче споров по нему в гонконгский арбитраж. Но ВТБ обратился с иском именно в российские госсуды, ссылаясь на исключительную подсудность им спора, так как банк находится под санкциями. Суды РФ требования ВТБ удовлетворили, взыскав с OWH SE €112,6 млн и запретив ей продолжать разбирательства в гонконгской юрисдикции.

OWH SE просила КС проверить на конституционность ст. 248.1 и 248.2 АПК РФ в той мере, в которой они «позволяют российским судам признавать свою исключительную компетенцию» в отношении спора, отнесенного соглашением сторон к компетенции международного коммерческого арбитража на территории дружественного России государства, и запрещать судиться в таком иностранном арбитраже. В рамках этого дела в КС поступило два письма (amicus curiae) от арбитражной ассоциации и группы юристов-международников, в которых выражались опасения излишне широкого толкования ст. 248.1 и 248.2 АПК и отмечалось, что Гонконг не вводил никаких антироссийских санкций.

Отказавшись рассмотреть вопрос в заседании, КС все же дал некоторые разъяснения по оспариваемым нормам, подчеркнув, что они не предполагают автоматического применения для всех подсанкционных лиц. Если стороны договорились о передаче споров в иностранный суд или арбитраж, то исключительная подсудность госсудов РФ по ним возникает, когда такая оговорка неисполнима по причине санкций, создающих одной из сторон препятствия в доступе к правосудию, указал КС. В связи с этим, говорится в определении, российские суды должны всесторонне исследовать обстоятельства дела и выявлять критерии для «надлежащей реализации конституционных прав всех участников этих споров».

Диана Лисунова