Судью из Адыгеи могут привлечь к уголовной ответственности за получение крупной взятки

Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи Адама Воитлева, которого предполагается привлечь к ответственности по факту получения взятки в особо крупном размере. Инициатором обращения в коллегию выступил председатель СКР Александр Бастрыкин, пишет ТАСС.

По версии следствия, находясь в статусе исполняющего обязанности председателя райсуда, господин Воитлев отменил обеспечительные меры в отношении имущества подсудимого по делу о крупном мошенничестве. Вознаграждением за это решение, как полагают в СКР, стала сумма в размере 2,5 млн руб.

Адам Воитлев занимает должность судьи Шовгеновского районного суда с 2015 года, а в 2020–2024 годах входил в состав квалификационной коллегии судей Республики Адыгея.

Вячеслав Рыжков