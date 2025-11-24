Срок назначен от ножа

К семи годам колонии строгого режима суд приговорил в Москве 23-летнего Виталика Калашова — родственника одного из наиболее влиятельных современных воров в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Подсудимый был признан виновным в покушении на убийство во время ссоры, произошедшей с другим покупателем в магазине в конце декабря 2024 года. Вину молодой человек не признал, приговор собирается обжаловать.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виталик Калашов настаивал, что его действия были неправильно квалифицированы, но суд не убедил

На оглашение приговора Виталик Калашов прибыл в хорошем настроении. Оказавшись в «аквариуме», он приветствовал родственников и знакомых, пришедших поддержать его в суд, и даже попытался поговорить с ними. Конвой, впрочем, этого не позволил.

Согласно оглашенной председательствующей Олесей Менделеевой резолютивной части приговора, подсудимый был признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорен к семи годам колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания судья назначила ему ограничения на полтора года после освобождения: он не должен выезжать за пределы Москвы и дважды в месяц должен являться для регистрации в «орган надзора за освободившимися из заключения». При этом суд учел то обстоятельство, что обвиняемый заявлял о готовности возместить потерпевшему причиненный ущерб, как моральный, так и расходы на лечение. Однако потерпевший не стал заявлять соответствующий иск в рамках уголовного дела.

В прениях, отметим, прокурор требовал для подсудимого девять лет и шесть месяцев колонии, несмотря на то что Виталик Калашов до этого к уголовной ответственности не привлекался.

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли в Москве 30 декабря прошлого года. В тот вечер Виталик Калашов повздорил с двумя покупателями в магазине на Неглинной улице. Выяснять отношения с оппонентами он вышел на улицу.

В пылу ссоры фигурант, как отмечалось в деле, выхватил раскладной нож и несколько раз ударил одного из противников, после чего убежал с места происшествия.

Раненый был доставлен в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. Как сообщали позже в прокуратуре Москвы, подозреваемый был объявлен в розыск. «Он выбросил находившийся при нем мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, неоднократно менял места пребывания. Но, несмотря на принятые меры конспирации, в середине января 2025 года нападавшего задержали в подмосковной Балашихе»,— сказали в надзорном ведомстве.

Виталика Калашова по решению суда отправили в СИЗО, где он находился до оглашения приговора. Тогда же в некоторых СМИ появились сообщения, что он является племянником известного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). Однако близкие Виталика Калашова уточнили “Ъ”, что он является лишь «дальним родственником» криминального авторитета.

Сам Захарий Калашов, как ранее сообщал “Ъ”, вышел на свободу в 2024 году. В июле 2016 года он был задержан в Москве по подозрению в вымогательстве взятки у владельца московского ресторана на Рочдельской улице, причем конфликт сопровождался перестрелкой с жертвами. В 2018 году Никулинский суд Москвы признал Шакро и десяток его сообщников виновными в двух эпизодах вымогательства, «законник» получил девять лет и десять месяцев колонии строгого режима. В колонии у него было диагностировано серьезное ухудшение зрения, вызванное тяжелым хроническим заболеванием, которое входит в утвержденный правительством список недугов, препятствующих содержанию под стражей. В итоге Шакро был освобожден условно-досрочно.

Виталик Калашов в ходе процесса, по данным “Ъ”, признавал только факт нападения на покупателей, с которыми вступил в конфликт, но категорически отрицал, что имело место покушение на убийство.

Подсудимый заявлял, что был вынужден обороняться от агрессивных противников, поэтому можно говорить лишь о причинении среднего вреда здоровью потерпевшего. Последний, кстати, не спорил с этим.

Родственники Калашова не стали комментировать вынесенный ему приговор. Адвокат категорически отказался общаться с журналистами, ограничившись словами, что подаст на судебное решение апелляционную жалобу.

Алексей Соковнин