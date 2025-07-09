С ножом за покупками

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела Виталика Калашова, которого называют родственником одного из самых влиятельных лидеров криминального мира Захария Калашова (Шакро Молодого). Фигуранта обвиняют в покушении на убийство. По версии обвинения, он повздорил с покупателем в магазине и нанес ему несколько ударов ножом. Защита считает следствие необъективным и указывает, что потерпевший от претензий отказался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталик Калашов возместил ущерб потерпевшему по его делу

Фото: Московские суды общей юрисдикции Виталик Калашов возместил ущерб потерпевшему по его делу

Фото: Московские суды общей юрисдикции

В Мещанском суде столицы стартовал процесс по уголовному делу 23-летнего Виталика Калашова (так указано у него в документах). Его обвиняют в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии обвинения, 30 декабря 2024 года у фигуранта произошел бытовой конфликт с двумя посетителями продовольственного магазина на Неглинной улице в Москве. Выяснять отношения они вышли на улицу. В пылу ссоры Виталик Калашов достал раскладной нож и нанес несколько ударов одному из оппонентов, после чего убежал с места происшествия. Раненый был доставлен в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь.

«После совершения преступления обвиняемый скрылся, в связи с чем был объявлен в розыск. Он выбросил находившийся при нем мобильный телефон и приобрел новый с другой сим-картой, неоднократно менял места пребывания. Несмотря на принятые меры конспирации, вскоре был задержан в подмосковной Балашихе»,— сообщали ранее в прокуратуре Москвы. Вину Виталик Калашов признал частично.

Эта история вызвала немалый резонанс из-за того, что поножовщина попала на установленные возле магазина видеокамеры, а затем была распространена в соцсетях и интернете.

В ходе судебного слушания представитель гособвинения ходатайствовала о продлении фигуранту срока ареста на полгода — до 1 января. При этом прокурор привела стандартный набор доводов: по ее словам, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться, препятствовать расследованию и воздействовать на свидетелей. Адвокат подсудимого Виген Есаян против продления меры пресечения возражал, указывая среди прочего, что потерпевший с первых дней расследования отказался от претензий, а материальный и моральный ущерб ему был возмещен.

Судья Олеся Менделеева в итоге удовлетворила ходатайство прокурора, а затем объявила в судебном заседании перерыв, в связи с тем что фигурант заранее не был уведомлен о нем надлежащим образом.

Отметим, что ранее защитник подсудимого настаивал, что опубликован был лишь «обрывочный» фрагмент видео, который не дает общей картины происшедшего, поскольку на нем нет предшествующих схватке событий. По словам адвоката, фигуранта спровоцировали на жесткие действия.

По данным “Ъ”, ранее Виталик Калашов в криминальных сводках не фигурировал.

Родственники подсудимого, которые присутствовали в здании суда, рассказали, что он является не племянником вора в законе, как об этом писали СМИ, а состоит с ним в более отдаленном родстве.

Что касается Захария Калашова, то, как рассказывал “Ъ”, в 2018 году он был осужден почти на десять лет колонии за соучастие в вымогательстве, которое завершилось получившей большой резонанс перестрелкой на Рочдельской улице Москвы. Как сообщал “Ъ”, назначенный срок вор в законе отбывал в ИК-2 строгого режима в поселке Двубратский Усть-Лабинского района Краснодарского края.

Спустя некоторое время у него было диагностировано серьезное ухудшение зрения, вызванное тяжелым хроническим заболеванием, которое входит в утвержденный правительством список недугов, препятствующих содержанию под стражей. В итоге криминальный авторитет был освобожден от отбытия наказания по состоянию здоровья. С тех пор информации о какой-либо активной деятельности Захария Калашова не появлялось.

Ефим Брянцев