Шахматист Андрей Есипенко вышел вперед в борьбе за место на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко белыми фигурами обыграл Нодирбека Якуббоева из Узбекистана в первой партии матча за третье место Кубка мира Международной федерации шахмат (FIDE). В этой встрече разыгрывается путевка на турнир претендентов, победитель которого в следующем году поборется за звание чемпиона мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Есипенко

Фото: Eteri Kublashvili / FIDE Андрей Есипенко

Фото: Eteri Kublashvili / FIDE

На e4 черные ответили сицилианской защитой. Есипенко завладел небольшим преимуществом на выходе из дебюта, но после размена легких фигур и ферзей позиция вновь выравнялась. На 24-й ход Якуббоев потратил почти 16 минут. После этого у узбекского гроссмейстера осталось менее 9 минут на 16 ходов (при условии добавления 30 секунд на ход). Попав в цейтнот, соперник россиянина допустил несколько неточностей, которые стоили ему партии. Белым удалось «поймать» черного коня: спасти его можно было лишь ценой еще более существенной потери — ладьи. В итоге Яккубоев признал поражение на 38-м ходу.

Вторая классическая партия состоится во вторник, 25 ноября. Чтобы гарантировать участие в турнире претендентов, в ней Андрею Есипенко будет достаточно ничьей. Он будет играть черными фигурами. В случае победы Нодирбека Якуббоева матч продолжится тай-брейком, состоящим из партий с укороченным контролем времени.

В финале Кубка мира FIDE играют другой представитель Узбекистана Жавохир Синдаров и китаец Вэй И. Их первая партия, в которой белыми играл Синдаров, свелась к ничьей.

Арнольд Кабанов