Врачи Екатеринбурга спасли мотоциклистку от ампутации ноги после серьезного ДТП

В Екатеринбурге врачи после серьезного ДТП спасли мотоциклистку Надежду Гугумберидзе от ампутации ноги, сообщили в Минздраве Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал «Здоровье уральцев» Фото: Telegram-канал «Здоровье уральцев» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал «Здоровье уральцев» Фото: Telegram-канал «Здоровье уральцев»

В результате аварии женщина получила тяжелые травмы, включая тупую травму живота и внутреннее кровотечение, множественные переломы ребер с обеих сторон, осложненные повреждением легких, перелом костей таза и открытый перелом костей голени. Ее состояние осложнялось травматическим шоком. Медики экстренно провели несколько операций, остановили кровотечение и стабилизировали переломы. Неделю она была на искусственной вентиляции легких.

«Специалисты Городской больницы №36 "Травматологическая" в Екатеринбурге собирали ее буквально по частям, умудрившись сохранить пациентке не только жизнь, но и ногу, которая была на грани ампутации»,— отметили в Минздраве.

После двух месяцев в больнице женщина вернулась домой, где ее ждали двое детей. Сейчас она проходит реабилитацию под наблюдением специалистов. Врачи прогнозируют полное восстановление.

Напомним, ДТП произошло в августе возле стелы «Европа-Азия» на въезде в Екатеринбург. В мотоцикл Надежды Гугумберидзе врезался автомобиль Isuzu, за рулем которого был 48-летний Алексей Гром. Авария вызвала сильный общественный резонанс: 4 августа около двухсот байкеров собрались у ККТ «Космос», чтобы поддержать пострадавшую. Мотолюбители заявляли, что Алексей Гром намеренно сбил Надежду Гугумберидзе. Однако сам водитель настаивает, что ДТП было случайным. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Полина Бабинцева