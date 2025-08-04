Сотни байкеров провели в Екатеринбурге сход из-за резонансного ДТП

Вечером в понедельник, 4 августа, в Екатеринбурге около двухсот байкеров собрались у ККТ «Космос», чтобы выразить поддержку мотоциклистке Надежде Гугумберидзе, пострадавшей в ДТП с участием желтого автомобиля Isuzu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Бабинцева Фото: Полина Бабинцева

ДТП произошло 1 августа на въезде в Екатеринбург. Пострадавшую с черепно-мозговой травмой и открытым паромом голени госпитализировали. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Участники схода считают, что водитель Isuzu Алексей Гром преднамеренно сбил мотоциклистку, получившую тяжелые травмы, и потребовали реакции правоохранительных органов. Ранее с его участием зафиксировали аналогичное ДТП, поэтому Алексея Грома прозвали «охотником на мотоциклистов». В байкерских пабликах сообщается, что у него более 90 неоплаченных штрафов.

Алексей Гром заявил порталу Е1, что не следит за происходящим, а занимается распродажей имущества для возможной помощи пострадавшей.

Полина Бабинцева