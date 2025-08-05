Бастрыкин поручил передать дело уральского «охотника на мотоциклистов» в СКР
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать из МВД в СКР уголовное дело в отношении Алексея Грома, обвиняемого в наезде на мотоциклистку под Екатеринбургом. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Председатель СКР поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о происшествии и принятом надзорным органом решении»,— говорится в сообщении ведомства.
ДТП произошло 1 августа. По данным, Алексей Гром, управляя автомобилем Isuzu, сбил мотоциклистку Надежду Гугумберидзе недалеко от стелы «Европа-Азия» на трассе Екатеринбург-Пермь. Женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами: у нее черепно-мозговая травма и открытый перелом голени, она может потерять ногу. По словам близких, ее состояние остается стабильно-тяжелым.
Авария вызвала широкий общественный резонанс: в понедельник, 4 августа, около двухсот байкеров собрались у ККТ «Космос» чтобы выразить поддержку пострадавшей. Мотолюбители считают, что Алексей Гром намеренно сбил Надежду Гугумберидзе, так как за две недели это уже его второе ДТП с участием мотоциклиста. Ранее его автомобиль столкнулся с байкером на развязке у Первоуральска, но тогда обошлось без травм. Алексей Гром, по мнению представителей байкерского сообщества, действует из мотивов ненависти ним, поэтому его прозвали «охотником на мотоциклистов». На сходе у «Космоса» они потребовали реакции правоохранительных органов.
В соцсетях распространяется видеообращение Алексея Грома, в котором говорит, что из-за угроз в свой адрес принял решение покинуть место жительства. По его словам, он испытывает сострадание к пострадавшей, готов компенсировать вред материально, однако окончательную точку в деле должен поставить суд.
Как рассказал «Ъ-Урал» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). «Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет»,— отметил Валерий Горелых. Расследованием дела занимались сотрудники специализированного подразделения главного следственного управления ГУ МВД по региону.