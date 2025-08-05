Бастрыкин поручил передать дело уральского «охотника на мотоциклистов» в СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился передать из МВД в СКР уголовное дело в отношении Алексея Грома, обвиняемого в наезде на мотоциклистку под Екатеринбургом. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Председатель СКР поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о происшествии и принятом надзорным органом решении»,— говорится в сообщении ведомства.

ДТП произошло 1 августа. По данным, Алексей Гром, управляя автомобилем Isuzu, сбил мотоциклистку Надежду Гугумберидзе недалеко от стелы «Европа-Азия» на трассе Екатеринбург-Пермь. Женщина была госпитализирована с тяжелыми травмами: у нее черепно-мозговая травма и открытый перелом голени, она может потерять ногу. По словам близких, ее состояние остается стабильно-тяжелым.

Авария вызвала широкий общественный резонанс: в понедельник, 4 августа, около двухсот байкеров собрались у ККТ «Космос» чтобы выразить поддержку пострадавшей. Мотолюбители считают, что Алексей Гром намеренно сбил Надежду Гугумберидзе, так как за две недели это уже его второе ДТП с участием мотоциклиста. Ранее его автомобиль столкнулся с байкером на развязке у Первоуральска, но тогда обошлось без травм. Алексей Гром, по мнению представителей байкерского сообщества, действует из мотивов ненависти ним, поэтому его прозвали «охотником на мотоциклистов». На сходе у «Космоса» они потребовали реакции правоохранительных органов.

В соцсетях распространяется видеообращение Алексея Грома, в котором говорит, что из-за угроз в свой адрес принял решение покинуть место жительства. По его словам, он испытывает сострадание к пострадавшей, готов компенсировать вред материально, однако окончательную точку в деле должен поставить суд.

Как рассказал «Ъ-Урал» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). «Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет»,— отметил Валерий Горелых. Расследованием дела занимались сотрудники специализированного подразделения главного следственного управления ГУ МВД по региону.

Полина Бабинцева