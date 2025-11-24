«Коалиция желающих» проведет встречу на фоне обсуждений нового плана по Украине

Представители «коалиции желающих» во вторник проведут онлайн-встречу под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По словам британского премьера, планируется обсудить прогресс по переговорному процессу по Украине. Он признал, что сторонам уже удалось достичь прогресса, но указал на большой объем предстоящей работы.

«Все абсолютно сосредоточены на том, что нам нужно, чтобы выйти из этого, и это справедливый и прочный мир,— сказал британский премьер.— Итак, прогресс, да, предстоит еще много работы».

Портал Axios сообщал, что разработанный американцами план предполагает отказ НАТО размещать войска на Украине, признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими и сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек. США уже обсудили план с Украиной на встрече в Женеве, которую госсекретарь США Марко Рубио назвал самой результативной за все время контактов. Он допускал, что в предложение в ближайшие дни могут быть внесены изменения.

Подробнее о плане Дональда Трампа по Украине — в материале «Ъ» «Вечно молодой, вечно с планом».

Анастасия Домбицкая