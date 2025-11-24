Власти Кубани выделили 4 млрд рублей на капремонт и реконструкцию сетей водоснабжения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о необходимости обеспечения бесперебойного водоснабжения в регионе в предстоящий зимний период. По его словам, жители и социальные учреждения должны получать горячую воду и тепло вне зависимости от сезонной нагрузки на коммунальную инфраструктуру.

Вениамин Кондратьев отметил, что с начала года в адрес региональных властей поступило порядка 4,5 тыс. жалоб, касающихся перебоев и качества водоснабжения. Наиболее проблемной он назвал ситуацию в Новороссийске, отдельные обращения фиксируются в Армавире, Горячем Ключе, Краснодаре и Северском районе. Глава региона подчеркнул, что для предотвращения системных сбоев муниципалитетам ранее было предписано ежегодно обновлять не менее 5% коммунальных сетей. По его оценке, часть территорий выполняет указанные параметры, другим рекомендовано ускорить темпы работ.

В период холодов, указал губернатор, ключевое значение приобретает оперативная ликвидация аварий и восстановление подачи воды. Для этого в крае сформировано около 400 аварийных бригад, в составе которых более 2 тыс. специалистов и свыше 2,5 тыс. единиц техники.

Регион, по словам Вениамина Кондратьева, продолжает привлекать краевые и федеральные средства, а также использовать концессионные механизмы для модернизации водоснабжения. В текущем году из бюджета края направлено 4 млрд руб. на капитальный ремонт и реконструкцию 101 объекта, включая более 230 км сетей и 44 водозабора. Как доложил его заместитель Евгений Пергун, основная часть работ уже выполнена, оставшиеся планируется завершить до конца декабря.

Вячеслав Рыжков