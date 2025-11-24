10-летний ребенок пострадал в ДТП в Новороссийске

В Восточном районе Новороссийска произошла авария, в результате которой пострадал 10-летний пешеход. Подробностями инцидента поделились в городской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП произошло 22 ноября. По информации ГАИ Новороссийска, водитель автомобиля «Шкода», двигаясь по улице Пролетарской, допустил наезд на пешехода 2015 года рождения при повороте направо. Ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетнего пешехода госпитализировали в больницу с травмой.

В ГАИ города сообщили, что за прошедшие месяцы 2025 года в Новороссийске пострадали 14 несовершеннолетних пешеходов, не нарушивших правила дорожного движения.

София Моисеенко