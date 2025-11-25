«Главная цель Токио — укрепить американскую политику ядерного сдерживания»

В Японии разгораются споры о возможном пересмотре премьер-министром Санаэ Такаити трех безъядерных принципов — не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать размещения на территории страны,— которые оставались одним из столпов японской политики безопасности с 1960-х годов. Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность подобной перспективой. О вероятности отхода Японии от самоограничений в ядерной сфере старший научный сотрудник Фонда мира Сасакава Тайсукэ Абиру рассказал в интервью корреспонденту “Ъ” Ярославу Фокину.

— Как вы оцениваете вероятность того, что Япония действительно пересмотрит один или несколько из трех безъядерных принципов?

— Ввиду кардинальных изменений в сфере безопасности вокруг Японии правительство (Санаэ.— “Ъ”) Такаити начало обсуждение внутри правящей Либерально-демократической партии (ЛДП. — “Ъ”) вопроса о досрочном пересмотре трех ключевых документов в данной области — «Стратегии национальной безопасности», «Стратегии национальной обороны» и «Плана обеспечения обороноспособности», утвержденных кабинетом министров в 2022 году. Реформу предполагается завершить к концу 2026 года. В частности, как сообщается, ЛДП намерена рассмотреть возможность отказа от третьего из так называемых безъядерных принципов (не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать ввоз на территорию Японии. — “Ъ”).

Китай стремительно наращивает свой ядерный арсенал и при сохранении текущих темпов к середине 2030-х годов может достичь количественного паритета с Соединенными Штатами по числу развернутых ядерных боезарядов. В таком случае потенциал расширенного ядерного сдерживания США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, окажется ослаблен.

Подобные опасения за японскую национальную безопасность и лежат в основе решения кабинета Такаити изучить возможность частичного пересмотра трех безъядерных принципов. Главная цель такого шага в том, чтобы укрепить американское расширенное ядерное сдерживание, а не в том, чтобы Япония получила собственное ядерное оружие или начала его разработку.

Расширенное ядерное сдерживание США — доктрина, которая гарантирует «ядерный зонтик» более чем 30 американским союзникам, в число которых входят страны НАТО, Южная Корея и Япония. Концепция предполагает, что в случае нападения третьей стороны Вашингтон придет на помощь союзникам, в том числе с применением американского ядерного оружия. Истоки доктрины уходят в период переговоров по Договору о нераспространении ядерного оружия, когда ряд американских партнеров запросили дополнительные гарантии безопасности в обмен на обязательство не разрабатывать собственное ядерное оружие.

— Существует ли оппозиция пересмотру принципов внутри правящей ЛДП и насколько она значительна?

— Разумеется, поскольку Япония является единственной страной в мире, подвергшейся атомным бомбардировкам, остается открытым вопрос, будет ли даже частичный пересмотр трех безъядерных принципов в итоге реализован в новых документах по безопасности, планируемых к публикации в конце 2026 года. В правящей партии, не говоря уже об оппозиции, есть те, кто относится с осторожностью к идее пересмотра этих принципов. Однако лично я считаю, что обсуждение этого вопроса в среднесрочной или долгосрочной задаче неизбежно.

— Какова, на ваш взгляд, была бы позиция США в случае гипотетического отказа Японии от первых двух принципов, запрещающих производство и обладание ядерным оружием, и возможности, таким образом, приобретения ей собственного ядерного оружия?

— Япония может принять решение об обладании собственным ядерным оружием или о его производстве только в том случае, если сочтет, что больше не может полагаться исключительно на расширенное ядерное сдерживание США. В подобных обстоятельствах Вашингтон, возможно, согласился бы с таким решением. На данный момент, однако, подобных заключений сделано не было.

— На фоне сообщений о стремлении Южной Кореи получить атомную подводную лодку существует ли вероятность, что Япония также рассмотрит подобный вариант для укрепления своей обороноспособности?

— Еще до соответствующего соглашения между США и Южной Кореей в правительстве Такаити начались дискуссии о возможности приобретения атомных подводных лодок. В сентябре этого года созданный оборонным ведомством «Экспертный совет по фундаментальному укреплению оборонных возможностей» представил тогдашнему министру обороны Гэну Накатани доклад. В документе содержался призыв к проведению «исследований и технологических разработок, включая рассмотрение возможности использовать двигатели нового поколения», под чем авторы доклада подразумевали получение атомных подводных лодок. Предложение касалось планов морских сил самообороны Японии по внедрению новейших подводных лодок, оснащенных установками вертикального пуска ракет (УВП.— “Ъ”) с возможностью нанесения ударов (контрударов) по базам противника.

Позже в октябре ЛДП под руководством председателя Такаити на основании коалиционного соглашения с новым партнером, партией «Исин» («Партия обновления Японии».— “Ъ”), приняла официальное решение взять курс на приобретение атомных подводных лодок, оснащенных УВП.

Такой шаг может рассматриваться как мера Японии по повышению надежности расширенного сдерживания США с прицелом на возможное участие в совместном использовании ядерного оружия аналогично практике США и Европы. Европейские страны размещают на своей территории стратегические бомбардировщики, которые используются как платформы для совместного ядерного оружия. Однако для Японии, окруженной со всех сторон морями и лишенной стратегической глубины, может иметь смысл использование в качестве средства доставки совместного ядерного оружия не стратегических бомбардировщиков, а развернутых на морском дне ядерных подводных лодок.