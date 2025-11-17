Япония идет на беспринцип

Власти Японии продолжают «строго придерживаться трех безъядерных принципов», подразумевающих, что страна не обладает, не производит и не ввозит ядерное оружие. Об этом 17 ноября заявил генсекретарь японского правительства Минору Кихара в ответ на сообщения, что новый премьер-министр страны Санаэ Такаити хочет пересмотреть эти подходы. В то же время чиновник не стал исключать того, что Токио изменит свою позицию в будущем. В Москве и Пекине дали понять, что весьма обеспокоены этой тенденцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Японии Санаэ Такаити

Фото: Yonhap / Reuters Премьер Японии Санаэ Такаити

«Правительство Японии строго придерживается трех безъядерных принципов как направления политики»,— заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь (выполняет среди прочего и функции спикера) японского правительства Минору Кихара (цитата по «РИА Новости»). При этом он уточнил, что к принципу «не ввозить» японские власти подходят так, как это делал бывший глава МИД Японии Кацуя Окада. В 2010 году он впервые подтвердил существовавшую до этого на уровне утечек информацию о том, что в годы холодной войны Япония заключила с США несколько тайных соглашений в сфере обороны, одно из которых допускало вход американских судов с ядерным оружием на борту в японские порты в случае чрезвычайных ситуаций. Кацуя Окада признал, что такие договоренности были, но не уточнил, были ли на практике подобные заходы. В то же время из его комментариев следовало, что японские власти продолжают следовать этому соглашению.

Сейчас в Японии вновь разгорелась дискуссия по этому вопросу и в целом по тематике приверженности страны «трем безъядерным принципам», после того как занявшая в октябре пост премьера страны Санаэ Такаити публично уклонилась от ответа на вопрос, не собирается ли ее правительство пересматривать эти подходы.

Санаэ Такаити распорядилась обновить три ключевых документа в сфере обороны («Стратегию обеспечения национальной безопасности», «Стратегию национальной обороны», «План обеспечения обороноспособности»).

Сейчас они действуют в редакции от 2022 года. По ее словам, их нужно пересмотреть в связи с изменившейся геополитической и региональной обстановкой. На вопрос одного из депутатов парламента, не будут ли из новой редакции документов вычеркнуты «три безъядерных принципа», Санаэ Такаити ответила: «Сейчас не тот этап, чтобы что-то утверждать». «На данном этапе правительство придерживается “трех неядерных принципов” в качестве политического ориентира»,— лишь сказала она.

Ранее, когда госпожа Такаити отвечала за формирование политики в правящей Либерально-демократической партии Японии, она не раз выступала за открытые дебаты по поводу принципа «не ввозить». По ее мнению, если речь идет об обороноспособности страны, к этому принципу нужно подходить более гибко, «не табуируя эту тему». «Принципы “не обладать и не производить” должны сохраняться, но придерживаться принципа “не ввозить” нереально, если мы ожидаем, что США будут гарантировать нам “расширенное сдерживание”,— писала она в своей опубликованной в 2024 году книге, имея в виду “ядерный зонтик США”.— Я обеспокоена тем, что соблюдение “трех неядерных принципов” может стать препятствием (для обеспечения безопасности страны.— “Ъ”), если мы столкнемся с серьезным кризисом».

Комментируя эту тему, генеральный секретарь Минору Кихара не стал исключать того, что в обновленной редакции ключевых документов в сфере обороны появятся новые нюансы. «Что касается пересмотра трех (стратегических.— “Ъ”) документов, то их конкретное содержание будет рассмотрено в дальнейшем, а на данный момент я воздержусь от ответа»,— сказал он.

«Три безъядерных принципа» — не обладать ядерным оружием, не производить его и не допускать его размещения на территории Японии — были впервые провозглашены в парламенте страны премьер-министром Эйсаку Сато в 1967 году. Взамен Токио должен был полагаться на «ядерную сдерживающую мощь» США в соответствии с Договором о безопасности между странами, заключенном в 1960 году. В 1970 году Япония присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В 1971 году японский парламент принял резолюцию с подтверждением безъядерных принципов, однако им не был придан статус закона. С конца 2000-х годов японские политики поднимали вопрос о возможной корректировке этих принципов, но на уровне официальной позиции приверженность им оставалась прежней. В последней редакции «Стратегии национальной безопасности» Японии, утвержденной в 2022 году, подчеркивается, что «политика соблюдения трех безъядерных принципов останется неизменной и в будущем». Антиядерные общественные группы отстаивают строгое соблюдение безъядерного статуса.

Тосиюки Мимаки, представитель организации пострадавших от атомных и водородных бомб «Нихон Хиданкё», ставшей лауреатом Нобелевской премии мира 2024 года, подверг критике идею о пересмотре безъядерных принципов. В публикации для The Chugoku Shimbun от 17 ноября он призвал власти Японии законодательно закрепить за страной безъядерный статус и помнить об «ужасах ядерного оружия и войны».

Против пересмотра «трех безъядерных принципов» высказались и представители ряда оппозиционных партий Японии, а также губернаторы нескольких префектур, включая Нагасаки.

«Для префектуры, пережившей атомную бомбардировку, это абсолютно неприемлемо»,— заявил губернатор Нагасаки Кенго Оиси.

С озабоченностью следят за дискуссией в Японии и власти РФ. «Конечно, следим,— заявил 13 ноября, комментируя эту тему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). — И конечно, (неопределенность.— “Ъ”) вызывает (беспокойство.— “Ъ”)». 11 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с участием российских СМИ сказал, что, по данным российской стороны, США ведут переговоры с Японией и Южной Кореей о возможном размещении на их территории ядерного оружия, назвав это «очень опасными играми».

С критикой позиции нового японского премьера выступили и власти КНР. «Китай серьезно обеспокоен недавними событиями в военной сфере и в области безопасности Японии. В то время как она провозглашает себя миролюбивой страной и выступает за мир без ядерного оружия, администрация Такаити заняла неоднозначную и расплывчатую позицию по трем неядерным принципам, намекая на возможное отступление от них»,— заявил на пресс-конференции в Пекине официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь. По его словам, подход нового японского правительства «в полной мере раскрывает значительный негативный сдвиг в политике японских властей, посылая опасные сигналы международному сообществу».

Ярослав Фокин, Елена Черненко