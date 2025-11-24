Мерц: Россия должна быть за столом переговоров по Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия должна участвовать в переговорах по решению конфликта на Украине, иначе обсуждения мирного плана не имеют смысла. По его словам, переговоры могут занять много времени.
Фридрих Мерц
Фото: Sodiq Adelakun / Reuters
«Если это возможно (участие России в переговорах.— ''Ъ''), то все усилия окажутся ненапрасными»,— сказал Фридрих Мерц на саммите стран Африки и Европейского союза в Анголе (цитата по AFP).
Страны Европы подготовили мирный план по российско-украинскому конфликту как альтернативу предложения президента США Дональда Трампа. Накануне представители ФРГ, Франции, Великобритании, США и Украины обсудили в Женеве эти вопросы. Доработанный ими план пока не получила Россия, сообщил Кремль.
Подробности о мирном плане — в материале «Ъ» «Вечно молодой, вечно с планом».