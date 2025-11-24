Больше 50 домов в Южном районе Новороссийска остались без отопления и горячей воды

В Южном районе частично приостановили подачу горячего водоснабжения и отопления. Об этом сообщили в пресс-службе новороссийского филиала АО «АТЭК».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты «АТЭК» обнаружили дефект на оборудовании котельной «Южная» при обходе тепловой сети. Для проведения ремонтных мероприятий отопление и горячую воду выключили по следующим адресам:

пр. Дзержинского, 192, 194, 196, 198, 202, 204, 206, 210, 216, 216а,218,220/2,207,209,221,221А,231,225

ул.Хворостянского,1,3,7,9,11,13,13б,15

ул. Южная,6,10,10а,12,14,

ул. Пионерская,12,15,17,19,21,21а, 21а корпус 1, 23, 23а, 21б, 25,27,33,37, 39,39а

ул. Имени Алексея Матвейкина, 1 корп.2, корп.3, корп.4, литер №3.

Работы планируется завершить до 21:30 с последующим запуском тепловой сети.

София Моисеенко