Кубок Дэвиса перешел на болонскую систему

Победителями финальной части Кубка Дэвиса, завершившейся в Болонье, стали итальянцы, которые в решающем матче со счетом 2:0 переиграли испанцев. За последние 53 года сборная Италии стала первой командой, которой удалось завоевать почетный трофей трижды подряд, причем сделала она это, несмотря на отсутствие в составе сразу двух игроков из первой десятки мирового рейтинга — Янника Синнера и Лоренцо Музетти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисисты сборной Италии празднуют победу в Кубке Дэвиса

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Теннисисты сборной Италии празднуют победу в Кубке Дэвиса

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

С тех пор как в 2019 году Международная федерация тенниса (ITF) перевела розыгрыш Кубка Дэвиса на нынешнюю формулу, все финалы этого турнира завершались досрочно. Выигрывая обе одиночные встречи, теннисисты одной из команд делали бессмысленным проведение парной комбинации. Вот и на этот раз в матче Италия—Испания сначала Маттео Берреттини справился с Пабло Карреньо Бустой — 6:3, 6:4, а затем Флавио Коболли без малого за три часа сломил сопротивление Жауме Мунара — 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Таким образом, сборная Италии завоевала почетный трофей в третий раз подряд. После двух побед в испанской Малаге она добилась триумфа под крышей 10-тысячного зала SuperTennis Arena в Болонье, куда Davis Cup Finals переехал минимум до 2027 года.

Успехи итальянцев в Кубке Дэвиса стали привычными, но у нынешнего есть ряд особенностей. Одна из них связана с отсутствием в составе победителей даже не одного, а двух ведущих спортсменов. Об отказе от выступления за сборную в этом году второй ракетки мира Янника Синнера, который приступил к отдыху сразу после завершения итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, было известно еще месяц назад, а Лоренцо Музетти, занимающий восьмое место в рейтинге, сделал аналогичное заявление всего за пять дней до первого матча своей команды — четвертьфинала против австрийцев.

В итоге в распоряжении капитана итальянцев Филиппо Воландри остались Флавио Коболли (22-й в одиночном рейтинге), Лоренцо Сонего (39-й), Маттео Берреттини (56-й) и сильная пара в составе Андреа Вавассори и Симоне Болелли, которые вместе трижды доходили до финалов турниров Большого шлема.

Причем вторым номером в четвертьфинале против австрийцев, полуфинале против бельгийцев и финале против испанцев Воландри использовал не Сонего, а Берреттини, экс-шестую ракетку мира и финалиста Wimbledon 2021 года, который блестяще справился со своей задачей, не отдав ни одной партии.

Коболли пришлось гораздо труднее. В воскресенье он долго входил в игру с Мунаром, а в пятничной встрече с бельгийцем Зизу Бергсом, которая продолжалась более трех часов и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15), отыграл семь матчболов. Тем не менее 23-летний мастер, который в этом году выиграл два своих первых титула АТР и даже ненадолго вошел в топ-20, дважды подряд продемонстрировал впечатляющую выдержку в решающие моменты.

Болонское достижение Берреттини и Коболли наряду с результатами их звездных соотечественников Синнера и Музетти иллюстрируют подъем итальянского мужского тенниса, который находит свое отражение в цифрах. По числу игроков в первой сотне одиночного мирового рейтинга итальянцы (9 человек) сейчас уступают лишь американцам (15) и французам (14), а по количеству титулов, завоеванных на турнирах АТР и чемпионатах Большого шлема в одиночном и парном разрядах (15),— лидируют.

Впрочем, глубина состава сборной Италии не стала единственной причиной первой за полвека серии из трех побед, одержанных одной командой в Кубке Дэвиса. Другой причиной отчасти является нынешний регламент розыгрыша почетного трофея, который в модифицированном виде сохраняется с 2019 года и подразумевает автоматический допуск чемпиона в Davis Cup Finals — решающую стадию play-off, которая начинается с четвертьфинала.

Нельзя сбрасывать со счетов и фактор «своего поля». В этом смысле в Болонье у сборной Италии и на следующий год будет преимущество.

Примечательно, что в предыдущий раз подобная триумфальная серия удавалась сборной США, которая выигрывала Серебряную салатницу пять раз подряд (1968–1972). До 1971 года включительно действующий победитель защищал титул в матче против претендента, выявлявшегося среди остальных участников турнира. А с 1981 по 2018 год, когда на победу в равной степени каждый раз претендовали по 16 команд Мировой группы, ни одной команде не удавалось завоевать Серебряную салатницу более двух раз подряд.

Как бы то ни было, именно Италия на данный момент остается доминирующей теннисной державой. Второй год подряд ее команды выигрывают не только Кубок Дэвиса, но и Кубок Билли Джин Кинг. А в четырех первых десятках мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах пять мест занимают представители Италии, которые на турнирах Большого шлема завершившегося сезона завоевали 5 из 20 титулов в одиночке, паре и миксте.

Евгений Федяков