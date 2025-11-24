Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до восьми

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы, написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Всего с начала дня на подлете к Москве уничтожены восемь БПЛА.

Господин Собянин отметил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Мэр Москвы сообщал об отражении атаки ВСУ с 12:51 до 15:43 мск. Сведений о пострадавших и разрушениях на земле нет.

В ночь на 24 ноября, по данным Минобороны, над Россией сбиты 93 БПЛА. Больше всего — 45 дронов — уничтожены в небе над Белгородской областью.