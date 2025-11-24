Родственника Шакро Молодого приговорили к семи годам за покушение на убийство

Мещанский районный суд Москвы признал виновным в покушении на убийство Виталика Калашова — родственника криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Ему назначили семь лет строгого режима. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виталик Калашов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Дело связано с дракой фигуранта и двух жителей столицы, произошедшей 30 декабря 2024 года. Как установило следствие, у Виталика Калашова произошел конфликт с двумя покупателями магазина на Неглинной улице. Они вышли на улицу, где обвиняемый несколько раз ударил одного из мужчин ножом. Потерпевшего госпитализировали. Правоохранители установили, что злоумышленник был пьян в момент ссоры.

После этого Калашов попытался скрыться от следствия. Он выкинул мобильный телефон и купил новый с другой сим-картой, а также менял место жительства. Вскоре его задержали в подмосковной Балашихе.

Виталик Калашов признал вину частично. Защита настаивала на необъективности следствия и отмечала, что потерпевший отказался от претензий. Адвокат указывал, что подсудимый возместил ущерб пострадавшему, а опубликованное видео с камер было «обрывочным» и не давало общей картины произошедшего.

Никита Черненко