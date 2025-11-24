Урожай яблок на Ставрополье упал на 16% из-за весенних заморозков

По итогам сбора яблочного урожая в Ставропольском крае в 2025 году объем собранной продукции снизился на 16% по сравнению с 2024 годом. С площади 3,8 тыс. гектаров было собрано 71,7 тыс. тонн яблок, тогда как в прошлом году на эту же дату показатель составлял 85,3 тыс. тонн. Средняя урожайность упала до 185,2 центнера с гектара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В целом по краю зафиксировано уменьшение плодово-ягодной продукции на 9%, в том числе снижение по винограду — 37,9 тыс. тонн против 39,2 тыс. тонн годом ранее, с убираемой площади около 3,8 тыс. га. Средняя урожайность винограда также снизилась — с 99,8 ц/га в 2024 году до 97,6 ц/га в 2025-м. Кроме того, уменьшились сборы черешни, земляники, сливы и груш.

Снижению яблочного и косточковых урожаев способствовали погодные условия — весной край пострадал от заморозков, что повлияло на вегетацию плодовых деревьев. По некоторым косточковым культурам потери составили до 60%, тогда как по яблокам падение урожая оказалось менее резким, но всё же ощутимым. В 2025 году в регионе продолжилась активная закладка садов интенсивного и суперинтенсивного типа, ежегодно высаживается от 500 до 600 гектаров новых насаждений. К 2025 году в организованном секторе краевого садоводства насчитывается около 6 тыс. гектаров плодоносящих яблоневых садов.

Министерство сельского хозяйства Ставрополья заявляет, что при сохранении мер по господдержке и обновлению садов в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация объемов производства. В регионе также работает разветвленная система хранилищ вместимостью порядка 50 тыс. тонн, которая в следующем году будет расширена до 80 тыс. тонн, что позволит лучше сохранять плоды и сглаживать сезонные колебания. Несмотря на спад, Ставропольский край сохраняет статус одного из ключевых регионов России по производству яблок и других плодово-ягодных культур, продолжая развивать интенсивные технологии выращивания и расширять инфраструктуру хранения продукции.

Станислав Маслаков