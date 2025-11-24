Три горнолыжных курорта Кубани победили в премии «Горы России»

Три горнолыжных курорта Краснодарского края — «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна» — стали победителями IV Национальной премии «Горы России». Церемонию награждения провели в Москве 24 ноября, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Победителей в 24 номинациях определили по результатам онлайн-голосования, в котором участвовали более 380 тыс. человек.

Курорт «Красная Поляна» получил награду в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт Южного федерального округа». «Роза Хутор» победила в категории «Умный курорт» за лидерство во внедрении инноваций для устойчивого развития. Гостиничный комплекс «Поляна 1389 Отель и Спа» на курорте Газпром Поляна стал лучшим в номинации «Лучший в России СПА-отель на горнолыжном курорте».

«Регион активно готовится к зимнему курортному сезону. В этом году гостей будут принимать около 2 тыс. объектов размещения емкостью 200 тыс. мест. Традиционно в зимний период больше половины наших гостей выбирают Сочи»,— прокомментировала заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова.

В олимпийской столице туристов ждут более 630 коллективных средств размещения, половина из которых — горно-климатические курорты. Как отметила госпожа Петухова, горнолыжный сезон в Сочи начнется во второй половине декабря, но все будет зависеть от погодных условий и снежного покрова.

Премию, которую неофициально называют горнолыжным «Оскаром», используют как ориентир любители зимних видов спорта. Приз отражает уровень качества услуг российских горнолыжных курортов.

Особенностью премии в 2025 году стал акцент на всесезонности горных курортов. Отмечена трансформация из традиционных центров зимнего отдыха в круглогодичные комплексы. Такая стратегия расширяет туристический сезон, способствует устойчивому развитию регионов и обеспечивает постоянную занятость персонала.

Анна Гречко