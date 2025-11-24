«Хезболле» мешают поднять голову

Израиль может вернуться к боевым действиям на тех театрах военных действий, где ранее он уже завершил операции. С таким заявлением вечером в воскресенье, 23 ноября, выступил глава Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир. Его комментарии прозвучали в тот день, когда израильские военные впервые за год нанесли мощный удар по высшему звену ливанской шиитской группировки «Хезболла», ликвидировав в Бейруте начальника ее военного штаба Али Табатабаи. Смерть полевого командира, который был человеком номер два в иерархии «Хезболлы», продемонстрировала, что Израиль не верит в перспективу разоружения группировки, которую центральные власти Ливана должны завершить до конца этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammad Zaatari / AP Фото: Mohammad Zaatari / AP

ЦАХАЛ продолжает действовать по всем направлениям, заявил Эяль Замир, комментируя 23 ноября устранение Али Табатабаи. «Возможно, нам придется вернуться к боевым действиям в тех местах, где мы уже оперировали, и мы к ведем к этому подготовку»,— рассказал военачальник. По его словам, высшее звено «Хезболлы» сейчас пытается зализать раны и накопить ресурсы для новой военной кампании против Израиля — спустя год после того, как ей пришлось пойти на соглашение о прекращении огня на невыгодных для себя условиях. Генерал Замир пообещал, что израильская армия продолжит наносить удары по радикалам. «Мы не позволим угрозам разрастаться,— подчеркнул он.— Никакой сдержанности не будет».

В воскресенье ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Али Табатабаи в результате точечного авиаудара по одному из южных пригородов Бейрута. Как отметили военные, полевой командир, который возглавлял военный штаб группировки, в последнее время отвечал за оперативные планы и восстановление военного потенциала, утерянного в результате прошлогоднего конфликта с Израилем. Со своей стороны «Хезболла» подтвердила смерть Али Табатабаи, отметив, что он был «одним из лидеров, заложивших основу для того, чтобы сопротивление (силы, противостоящие Израилю.— “Ъ”) оставалось сильным, достойным и способным защищать родину». Группировка также выразила уверенность, что гибель военачальника придаст его соратникам «надежду, решимость и силу» продолжать вооруженную борьбу с Израилем.

Несмотря на то что США являются основным международным гарантом прекращения огня в Ливане, администрация Дональда Трампа не была уведомлена о намерении израильтян устранить Али Табатабаи, рассказали американские источники Axios.

«Нас проинформировали уже после того, как удар (по Бейруту.— “Ъ”) был нанесен»,— посетовал один из собеседников издания. Другой американский чиновник высокого ранга поделился с Axios, что Вашингтон видел приготовления ЦАХАЛа в течение последних нескольких дней, однако не располагал деталями операции.

Израильская авиация в течение последних недель активизировала удары по югу Ливана, пытаясь предотвратить восстановление позиций «Хезболлы» в этих районах, расположенных рядом с границей.

Удар по Бейруту произошел через два дня после того, как президент Ливана Жозеф Аун поддержал заключение с Израилем более широкого соглашения, которое бы «заложило основу для окончательного прекращения трансграничной агрессии». После точечной операции господин Аун обвинил Израиль в намеренном обострении ситуации. По его словам, в течение года после вступления в силу «режима тишины» Бейрут регулярно выдвигал инициативы, направленные на стабилизацию обстановки в пограничье. «Но Израиль не дал ответа на наши предложения и остался привержен своему агрессивному курсу»,— заявил президент.

Что касается Али Табатабаи, то он считался ветераном «Хезболлы»: убитый стоял у истоков создания группировки в начале 1980-х годов. В ее нынешней иерархии он был вторым человеком после генерального секретаря Наима Касема. Его устранение считается самым болезненным ударом Израиля по группировке с момента заключения соглашения о прекращении огня и открытым предупреждением о готовности возобновить полномасштабную войну.

Как сообщало издание Maariv, израильские спецслужбы уже долгое время фиксируют попытки «Хезболлы» возродить свою боевую мощь при поддержке своего основного зарубежного союзника и спонсора — Ирана. Это прямое нарушение соглашения о прекращении огня, которое накладывает на группировку обязательство разоружиться под контролем центрального правительства. Военные ливанской армии, замечает Maariv, слишком ограничены в возможностях и коррумпированы, чтобы разоружить «Хезболлу», являющуюся де-факто государством в государстве. Некоторые военнослужащие получают ежемесячно денежные переводы от группировки, которая таким образом покупает их лояльность, утверждает Maariv.

Как говорят источники издания, в этой ситуации ЦАХАЛ готовится к новой операции на нескольких театрах военных действий. В том числе разрабатывается операция на территории Ирана, который Израиль считает ответственным за восстановление боевого потенциала шиитской группировки.

Нил Кербелов