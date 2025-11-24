Дело экс-главы челябинского ПФР истребовал Верховный суд РФ

Верховный суд РФ истребовал уголовное дело бывшего руководителя отделения Пенсионного фонда России (сейчас — Социальный фонд России) в Челябинской области Виктора Чернобровина. Соответствующее представление в ВС РФ направил заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев. Информация опубликована в электронной справочной суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: er.ru Фото: er.ru

В январе 29024 года Центральный районный суд Челябинска приговорил Виктора Чернобровина к 16 годам колонии строгого режима и штрафу 400 млн руб. за получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как установил суд, бывший глава Пенсионного фонда в 2016-2019 годах получил от представителей частных охранных компаний взятку в виде прогулочного катера стоимостью 600 тыс. руб. и денежное вознаграждение в сумме 3,4 млн руб. Взамен он заключал государственные контракты по охране зданий территориальных подразделений фонда. Кроме того, в 2019-2021 годах Виктор Чернобровин и его подчиненные Рудольф Зайцев и Александр Орехов совместно получили взятку в 28 млн руб. за заключение контракта с ЧОПом.

В январе 2024 года Чернобровина приговорили к 16 годам лишения свободы, Зайцева — к девяти с половиной. В декабре Челябинский областной суд смягчил наказание. Чернобровин получил восемь лет и два месяца колонии, а Зайцев — восемь лет. Александра Орехова, который дал показания на бывшего начальника и заключил досудебное соглашение, уже выпустили по УДО.

Виталина Ярховска