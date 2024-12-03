Экс-замглавы челябинского ПФР выпустили из колонии по УДО

Копейский городской суд удовлетворил ходатайство адвоката бывшего замруководителя челябинского регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Александра Орехова об условно-досрочном освобождении. Виновный в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) освободится раньше назначенного срока на год и два месяца, сообщает пресс-служба суда. Он отбывал наказание в колонии-поселении.

Ходатайство поступило в суд 28 октября текущего года. Адвокат Александра Орехова отметила, что на сегодняшний день остаток штрафа, который необходимо было выплатить, составляет 378,9 тыс. руб. из 2,7 млн руб. Представитель исправительной колонии поддержал доводы защитницы. Однако помощник прокурора Челябинской области возражал против УДО. Он указал, что сумма штрафа выплачивается родственниками осужденного, сам Александр Орехов относится к этому пассивно. Факт отсутствия взысканий не является достаточным основанием для условно-досрочного освобождения, по мнению надзорного ведомства.

Выслушав мнение участников процесса и исследовав представленные материалы, суд удовлетворил ходатайство осужденного. Из колонии-поселения Александр Орехов выйдет раньше на год, два месяца и 20 дней. В течение этого времени он обязан раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, за два месяца трудоустроиться, а также не менять место жительства и работы без уведомления участкового и инспекции УФСИН. Постановление в законную силу не вступило.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2022 года Центральный районный суд Челябинска приговорил экс-замруководителя регионального отделения ПФР к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 2,7 млн руб. Его признали виновным в получении взятки в размере 30 млн руб. вместе с главой областного ПФР Виктором Чернобровиным и начальником одного из отделов фонда Рудольфом Зайцевым. Деньги передал сотрудник частной охранной компании за обеспечение заключения договоров на охрану подразделений фонда. Во время расследования Александр Орехов признал вину и заключил досудебное соглашение, уголовное дело в отношении него рассматривалось отдельно. В апреле текущего года по приговору Центрального районного суда Челябинска Чернобровина отправили в колонию на 16 лет, Зайцева — на 9,5 лет. В мае Александра Орехова перевели в колонию-поселение.

Виталина Ярховска