Путин подтвердил, что план США по Украине может стать основой урегулирования

Президент России Владимир Путин признал, что американские предложения по Украине могут быть положены в основу всеобъемлющего мирного урегулирования конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора российского президента с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

«Владимир Путин отметил, что эти предложения в том варианте, с которым мы ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече в верхах на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и далее предоставлять в этих целях стамбульскую площадку.

21 ноября Axios опубликовало «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта». В нем 28 пунктов. По данным источников издания в Белом доме, именно эти пункты были представлены российской и украинской сторонам для обсуждения. Как сообщает газета The Washington Post, Белый дом рассчитывает, что сначала эти документы подпишут президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а затем план передадут российской стороне. По данным Financial Times, США ожидают, что Украина подпишет соглашение до Дня благодарения — 27 ноября.

Анастасия Домбицкая