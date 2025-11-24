Губернатор Самарской области сменил главу одного из муниципалитетов

Временно исполняющей полномочия главы сельского поселения Курумоч Самарской области назначена Мария Кондратьева. Ранее она была заместителем руководителя муниципалитета. Распоряжение подписал губернатор Вячеслав Федорищев. Документ опубликован на портале правовой информации.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Прежний руководитель муниципалитета Игорь Елизаров досрочно покинул пост по собственному желанию. Его отставку приняло собрание представителей сельского поселения 20 ноября. Игорь Елизаров занимал пост с декабря 2020 года.

В октябре 2025 года Вячеслав Федорищев в нецензурной форме уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова, который после отставки попал в больницу из-за проблем со здоровьем. Новым руководителем муниципального образования был избран Владимир Чихирев, который до этого был главой Отрадного.

Георгий Портнов