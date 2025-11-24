Фигуристка Елизавета Туктамышева официально объявила о завершении карьеры

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры. Об этом спортсменка рассказала в интервью Виктору Кравченко на его YouTube-канале.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Думаю, для каждого фигуриста фигурное катание — это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, и я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры, без сожалений»,— сказала Елизавета Туктамышева. Она поблагодарила семью, тренеров и болельщиков за поддержку на протяжении ее спортивного пути.

Елизавете Туктамышевой 28 лет. В 2015 году она выиграла чемпионат мира и Европы, а также стала победительницей финала серии Гран-при. Кроме того, фигуристка является серебряным призером мирового первенства (2021) и обладательницей бронзовой медали чемпионата Европы (2013).

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о приостановке карьеры из-за недопуска российских спортсменов к международным турнирам. В последний раз на соревновательный лед она выходила в сезоне-2022/23 в финале Гран-при России. Спортсменка заняла третье место, однако по итогам пересмотра результатов из-за дисквалификации Камилы Валиевой Туктамышевой досталась серебряная медаль турнира.

Таисия Орлова