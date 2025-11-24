Собянин сообщил о четырех сбитых под Москвой беспилотниках

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех беспилотниках, сбитых сегодня до 15:00 мск на подлете к столице. Об уничтожении первого БПЛА он рассказал около 13:00 мск.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На месте падения обломков продолжают работать сотрудники экстренных служб, добавил мэр. О последствиях на земле данных нет.

Росавиация сообщала о кратковременных перерывах в работе аэропортов Домодедово, Жуковский и Шереметьево. К настоящему моменту ограничения сняты, о введении новых пока не сообщалось.