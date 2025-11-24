Собянин: беспилотник сбит на подлете к Москве

Российские системы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве. Из-за воздушной атаки прервали работу два столичных аэропорта.

«Уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву»,— сообщил мэр Сергей Собянин в MAX. Он добавил, что «на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб». Другие детали не приводятся.

Росавиация сообщила о приостановке работы аэропорта Домодедово в 12:48 мск. Спустя шесть минут ограничения были сняты. Однако следом ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в Жуковском и Шереметьево.