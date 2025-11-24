В Геленджике локализовали лесной пожар на площади 10 га

Возгорание в районе Михайловского Перевала в Геленджике достигло площади 10 га. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пожар удалось локализовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Локализация лесного пожара была зафиксирована в 13:30, согласно сведениям оперштаба Кубани. В настоящее время специалисты предпринимают комплекс мер для полной ликвидации возгорания.

В тушении лесного пожара в Геленджикском районе принимают участие сотрудники ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, волонтеры и представители муниципалитета.

София Моисеенко