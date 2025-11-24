В Геленджике локализовали лесной пожар на площади 10 га
Возгорание в районе Михайловского Перевала в Геленджике достигло площади 10 га. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пожар удалось локализовать.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Локализация лесного пожара была зафиксирована в 13:30, согласно сведениям оперштаба Кубани. В настоящее время специалисты предпринимают комплекс мер для полной ликвидации возгорания.
В тушении лесного пожара в Геленджикском районе принимают участие сотрудники ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр», ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, волонтеры и представители муниципалитета.