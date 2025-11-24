Мурманский губернатор на встрече с Путиным назвал Арктику «новым космосом»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с Владимиром Путиным напомнил о стратегическом значении арктического региона для России. Он подчеркнул, что «конкуренция за мировую Арктику растет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Мурманской области Андрей Чибис (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Мурманской области Андрей Чибис (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Арктика сегодня для нашей страны так же важна, как развитие космоса для Советского Союза, — сказал господин Чибис (цитата по пресс-службе Кремля). — Даже родилась такая фраза, что "Арктика – новый космос"».

Губернатор привел мнение экспертов, с которыми, по его словам, работают власти региона: «Это может стать некой, в том числе национальной, идеей».

Владимир Путин ответил, что его «в этом убеждать не нужно». Он предложил обсудить проблемы региона, после чего Андрей Чибис сообщил о наличии проблемы у Северного морского пути. По словам чиновника, в обозримой перспективе товаропоток по нему может снизиться.