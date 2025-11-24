Путина предупредили о снижении товаропотока по Севморпути после 2035 года

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о проблеме, возникшей при реализации проекта «Северного морского пути» (СМП).

«Проекты, которые сегодня реализуются ... они обеспечивают рост грузопотока (по СМП.— "Ъ") до 2035 года ... После 2035 года существует серьезный риск снижения грузопотока», — сказал губернатор.

Он пояснил, что «те проекты и те месторождения, которые сейчас в работе, они к этому моменту будут выработаны». Для решения проблемы господин Чибис предложил осваивать ресурсы и «очень активно определить, куда, что мы инвестируем для того, чтобы этот грузопоток был».

Как писал «Ъ», отгрузки нефти по СМП в осенне-летнюю навигацию не показали ожидаемого роста. Нефтекомпании снизили поставки сырья через восточный сектор пути на 4,2%, до 1,83 млн тонн. Эксперты не ожидают значительного роста отгрузок и в следующем году.

