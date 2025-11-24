CAS вынесет решение по апелляции российских лыжников не позднее 10 декабря

Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 декабря в онлайн-формате проведет слушания по апелляции российской стороны на решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о недопуске россиян к мировым турнирам. Пресс-служба CAS отметила, что вердикт будет вынесен не позднее 10 декабря.

Решение о недопуске российских лыжников и сноубордистов было принято советом FIS 21 октября. К апелляции Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) присоединились лыжник Савелий Коростелев, фристайлистка Лана Прусакова, сноубордистка Мария Травиничева, двоеборец Артем Галунин, горнолыжница Екатерина Ткаченко, прыгун с трамплина Даниил Садреев, а также Паралимпийский комитет России и шесть параатлетов — Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Анастасия Багиян, Иван Голубков, Полина Новаковская и Михаил Слинкин.

Заявители просят CAS обязать FIS разрешить российским спортсменам и тренерам участвовать в нейтральном статусе во всех соревнованиях под эгидой организации (в том числе в отборе на Игры-2026) в соответствии с критериями Международного олимпийского комитета (МОК).

Подробнее о недопуске российских лыжников — в материале «Ъ».

Таисия Орлова