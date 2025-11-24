В Минераловодском округе возобновил работу полигон ТКО

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Минераловодском округе возобновил работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ессентуков Владимир Крутников.

Ранее весь объем ТКО с Кавказских Минеральных Вод направлялся в Георгиевск.

«Сейчас отходы из Железноводска и Минеральных Вод уже поступают на восстановленный полигон»,— отмстил глава города-курорта.

В ближайшее время к работе полигона подключатся Ессентуки.

Наталья Белоштейн