Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Минераловодском округе возобновил работу полигон ТКО

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Минераловодском округе возобновил работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ессентуков Владимир Крутников.

Фото: фото из Telegram Вячеслава Шапошникова

Фото: фото из Telegram Вячеслава Шапошникова

Ранее весь объем ТКО с Кавказских Минеральных Вод направлялся в Георгиевск.

«Сейчас отходы из Железноводска и Минеральных Вод уже поступают на восстановленный полигон»,— отмстил глава города-курорта.

В ближайшее время к работе полигона подключатся Ессентуки.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все