В Минераловодском округе возобновил работу полигон ТКО
Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в Минераловодском округе возобновил работу. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ессентуков Владимир Крутников.
Фото: фото из Telegram Вячеслава Шапошникова
Ранее весь объем ТКО с Кавказских Минеральных Вод направлялся в Георгиевск.
«Сейчас отходы из Железноводска и Минеральных Вод уже поступают на восстановленный полигон»,— отмстил глава города-курорта.
В ближайшее время к работе полигона подключатся Ессентуки.