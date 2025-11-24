«Дом.РФ» спрогнозировал рост цен на жилье на 10–15% в 2027 году

В 2027 году цены на жилье могут вырасти выше инфляции — на 10–15%, прогнозирует глава аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. Он считает, что рост цен негативно скажется на доступности жилья. Из-за этого могут потребоваться меры поддержки предложения в небольших регионах.

По словам господина Гольдберга, за январь—октябрь новостройки в РФ подорожали на 6,4% в номинальном выражении и на 1,5% — в реальном. «Дом.РФ» ожидает, что в следующем году ставка по рыночной ипотеке снизится до 10% или ниже. При такой ставке россияне начнут массово брать ипотеку, из-за чего спрос может вырасти кратно, пояснил эксперт.

«Это может привести к тому, что на фоне низкого уровня предложения в 2027 году цены вырастут существенно выше, чем инфляция — примерно в два раза, если инфляция ожидается на уровне 4–5%, то цены на жилье могут повыситься на уровне 10–15%»,— сказал Михаил Гольдберг (цитата по ТАСС).

По данным Росстата, в январе—октябре объем ввода жилья в России снизился на 4,6% в годовом выражении — до 83,6 млн кв. м. Месячные показатели стали отставать от прошлогодних начиная с апреля — за счет серьезного замедления как в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС), так и многоквартирных домов. В октябре ситуация несколько улучшилась — впервые с марта этого года был зафиксирован месячный рост.

Подробности — в материале «Ъ» «В октябре ввод жилья вышел в плюс».