В Минстрое призвали обратить внимание на работу риелторов из-за «дела Долиной»

Государство должно обратить более пристальное внимание на работу риелторов, чтобы избежать ситуаций с оспариванием сделок по продаже недвижимости, как с певицей Ларисой Долиной. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Работа риелторов сегодня не настолько подвержена вниманию государства, отчего и возникают иногда такие перегибы»,— сказал господин Стасишин журналистам (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что министерство полностью регулирует работу застройщиков и не меняет установленные правила последние шесть лет.

По словам замглавы Минстроя, с учетом наличия механизма эскроу-счетов (сделка между покупателем, продавцом и банком, при которой покупатель вносит деньги на специальный счет, а банк перечисляет их продавцу только после выполнения определенных условий) сейчас безопаснее покупать недвижимость на первичном рынке из-за «чистоты сделки».

Меры для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью, особенно с участием пожилых людей, предложили депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон. Они рекомендовали сделать нотариальное заверение и страхование всех сделок обязательными, если имущество является единственным для продавца или покупателя. Депутаты подчеркнули, что проблема стала массовой — суды уже признали более 3 тыс. сделок с пенсионерами недействительными.

В 2024 году мошенники убедили госпожу Долину продать квартиру рыночной стоимостью 138 млн руб. за 112 млн руб. В марте суд вернул артистке право собственности и недвижимость и отказал во встречном иске покупателю Полине Лурье. Суд признал сделку недействительной из-за порока воли — искажения действительной воли продавца.

