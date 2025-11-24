Депутаты направили в Верховный суд предложения по борьбе со «схемой Долиной»

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон предложили меры для борьбы с мошенничеством при сделках с недвижимостью, особенно с участием пожилых людей. Они предлагают сделать обязательными нотариальное заверение всех сделок и страхование, если имущество является единственным для продавца или покупателя. Об этом сообщает «РИА Новости». Агентство называет такой способ мошенничества с недвижимостью «схемой Долиной».

В документе, адресованном председателю Верховного суда РФ Игорю Краснову, отмечено, что к депутатам поступают жалобы на случаи, когда пожилые продавцы после завершения сделки обращаются в суд с требованием признать договоры недействительными. Часто суды удовлетворяют такие иски, возвращая право собственности продавцам, но отказывая покупателям в возмещении ущерба.

Депутаты подчеркнули, что проблема стала массовой — суды уже признали более 3 тыс. сделок с пенсионерами недействительными.

«Просим вас предоставить позицию Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу, — отмечается в обращении, — и дать оценку сложившейся судебной практике».

В середине ноября сенатор Айрат Гибатдинов обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с предложением ввести обязательное подтверждение дееспособности для продавцов квартир старше 60 лет.

На прошлой неделе прокуратура затребовала реальные сроки для четверых фигурантов дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной. По версии следствия, аферисты обманули артистку и вынудили отдать сбережения, а также продать квартиру. Жилище за 112 млн руб. приобрела Полина Лурье. Деньги от продажи госпожа Долина также отдала мошенникам. Позднее суд вернул певице право собственности на недвижимость.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Страдания народной певицы выходят сроком».