Акции производителя «шпионского» ПО Palantir рухнули на 25%

C начала ноября акции американского производителя специализированного ПО Palantir потеряли в цене 25%, что вызвало серьезные опасения аналитиков. Palantir разрабатывает ПО для сбора и анализа данных, используемое военными и спецслужбами разных стран.

За последний год акции компании выросли почти на 500%. Только в сентябре прошлого года она появилась в индексе S&P 500, объединяющем 500 крупнейших публичных компаний в США. В июле Palantir вошла в топ-20, опередив, в частности, такие компании, как Procter & Gamble, Bank of America и Coca-Cola.

Однако на прошлой неделе гендиректор Palantir Алекс Карп заявил, что акции компании подверглись атаке биржевых спекулянтов, которые массово открывают «короткие позиции» (контракты на то, что акции будут падать), тем самым создавая негативный фон и манипулируя рынком. Накануне стало известно, что крупный американский инвестор Майкл Барри, основавший хедж-фонд Scion Capital, заявил, что ставит на снижение акций Palantir.

Впрочем, сам инвестор отвергает обвинения в целенаправленной атаке против Palantir. Он полагает, что весь рынок искусственного интеллекта сейчас перегрет, поэтому его фонд делает ставки на снижение акций не только Palantir, но и других компаний, тесно связанных с ИИ, например производителя чипов Nvidia.

Евгений Хвостик