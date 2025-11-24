Песков призвал дождаться итогов встречи США и Украины в Женеве

Перед тем как давать оценки возможным изменениям в плане США по Украине, необходимо дождаться итогов консультаций сторон в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам господина Пескова, российская сторона ознакомилась с заявлениями по итогам дискуссий в Женеве. «Подождем, там, видимо, диалог продолжается»,— добавил представитель президента на брифинге.

Дмитрий Песков добавил, что официально РФ еще не получала доработанный перечень мирных инициатив США по Украине. Как указано на сайте Белого дома, новый вариант плана включает усиленные гарантии безопасности для Киева.