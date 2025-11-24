Reuters: два танкера с «Арктик СПГ-2» разгрузились в Китае

Еще два танкера с проекта «Арктик СПГ-2», находящегося под санкциями, выгрузили партии сжиженного природного газа на китайском терминале Beihai LNG. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные LSEG.

Газовоз Voskhod, получивший партию топлива с завода 25 октября, прошел по Северному морскому пути и 21 ноября разгрузился в порту Тешань в провинции Гуанси на юге Китая. Другой танкер, Arctic Pioneer, доставил партию СПГ в Китай 23 ноября. Газ забрали с плавучего хранилища Koryak FSU у берегов Камчатки, которое использовалось как перевалочный пункт для «Арктик СПГ-2» до усиления зимних ледовых ограничений.

Обычно навигация в восточном секторе Севморпути открывается в июне и продолжается до декабря. В остальное время года танкеры доставляют газ в Азию по более длинному маршруту — через Суэцкий канал и Малаккский пролив, что занимает около 45 дней. Путь по СМП до Китая значительно короче — около 20 дней.

В сентябре поставки российского СПГ в Китай достигли рекордных 1,299 млн т. По сравнению с прошлым годом объемы экспорта увеличились на 72%. Прежний рекорд был установлен в июле 2023 года и составлял 1 млн т.

Подробности — в материале «Ъ» «СПГ закрыл сезон».