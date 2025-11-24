Новороссийский ФК «Черноморец» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

В Туле состоялся матч новороссийского «Черноморца» и местного «Арсенала», который закончился со счетом 1:1. Об итогах игры рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

В мэрии города сообщили, что команда «Черноморца» добиралась до Тулы на двух автобусах. Один из игроков, Кирилл Морозов, не вышел на матч из-за проблем со здоровьем, после игры с «Волгой» футболисту провели операцию по удалению аппендицита.

На третьей минуте матча игрок «Черноморца» Заур Тарба ворвался в штрафную зону, впоследствии он сделал удар выше ворот. В ходе игры «Арсенал» неоднократно перехватывал мяч у новороссийской команды, но первый гол в ворота соперника забил игрок «Черноморца» Саид Алиев.

Под конец матча «Арсенал» забил гол в дальний угол ворот «Черноморца». На 86-й минуте игры счет сравнялся до 1:1. К основному времени матча добавили пять минут, но в результате он закончился ничьей с тем же счетом.

Следующий матч «Черноморца» состоится 28 ноября с ярославским «Шинником» на домашней арене.

София Моисеенко