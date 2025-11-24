В Новороссийске мигранты стали фигурантами 40 уголовных дел
С начала года в Новороссийске выписали штрафы на 14 млн руб. за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий», ссылаясь на данные начальника отдела по вопросам миграции городского УМВД Дмитрия Кушнира.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За прошедшие месяцы 2025 года мигранты на территории Новороссийска стали фигурантами 40 уголовных дел, причем, по данным МВД, чаще всего приезжие из других стран и республик совершают кражи и распространяют наркотические вещества. Более 770 иностранцев нарушили правила пребывания в России, миграционное законодательство нарушили свыше 290 работодателей.
На предприятиях Новороссийска правоохранительные органы в период с января по ноябрь выявили 180 незаконно работающих мигрантов. На родину из города-героя выдворят 58 человек.
Как сообщил «НР» Дмитрий Кушнир, за прошедший год на учет в Новороссийске поставили почти 13 тыс. мигрантов, большая часть из которых прибыла из Таджикистана, Узбекистана и Армении.