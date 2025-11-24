В Новороссийске мигранты стали фигурантами 40 уголовных дел

С начала года в Новороссийске выписали штрафы на 14 млн руб. за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий», ссылаясь на данные начальника отдела по вопросам миграции городского УМВД Дмитрия Кушнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За прошедшие месяцы 2025 года мигранты на территории Новороссийска стали фигурантами 40 уголовных дел, причем, по данным МВД, чаще всего приезжие из других стран и республик совершают кражи и распространяют наркотические вещества. Более 770 иностранцев нарушили правила пребывания в России, миграционное законодательство нарушили свыше 290 работодателей.

На предприятиях Новороссийска правоохранительные органы в период с января по ноябрь выявили 180 незаконно работающих мигрантов. На родину из города-героя выдворят 58 человек.

Как сообщил «НР» Дмитрий Кушнир, за прошедший год на учет в Новороссийске поставили почти 13 тыс. мигрантов, большая часть из которых прибыла из Таджикистана, Узбекистана и Армении.

София Моисеенко