Пять республик СКФО получат 1,7 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Пять республик Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получат из средств федерального бюджета 1,7 млрд руб. для частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда бюджетников, следует из соответствующего распоряжения, опубликованного правительством РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего на эти цели правительство РФ выделит 14 млрд рублей, поддержка охватит 37 регионов страны. В регионе СКФО наибольшие суммы достанутся Ставропольскому краю — 464,8 млн рублей, Северной Осетии — 437,5 млн рублей, Чеченской Республике — 407 млн рублей, Ингушетии — 222,3 млн рублей и Карачаево-Черкесии — 176,8 млн рублей.

Финансирование направят в том числе на выплату зарплат в январе — феврале 2026 года, учитывая новый, более высокий минимальный размер оплаты труда. Такая мера призвана снизить нагрузку на бюджеты регионов и обеспечить выполнение распоряжений по индексации зарплат в бюджетной сфере.

Республики Северного Кавказа остаются одними из самых проблемных по уровню средней зарплаты в стране. В Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии колеблется от 44 тыс. до 51 тыс. руб., а минимальные показатели зафиксированы в Ингушетии — около 41 тыс. руб. Эти значения существенно отстают от среднероссийских показателей, что обуславливает необходимость дополнительной поддержки из федерального бюджета.

Данные выплаты стали частью более широкой политики федерального центра по поддержке социальных обязательств в регионах с низкими ресурсами и высокой дотационностью. Северокавказские регионы традиционно получают субсидии и дотации для балансировки бюджетов и финансирования социальной сферы. В последние годы объемы федеральной помощи росли, что связано с необходимостью решать кадровые и социальные проблемы, в том числе обеспечивать приемлемую оплату труда в бюджетном секторе.

Станислав Маслаков