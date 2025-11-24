Т2 бесплатно внедрила голосового ассистента для защиты абонентов в Ставрополе от спама и телефонного мошенничества

T2 массово внедряет услугу «Голосовой ассистент», которая защищает клиентов от спама и фрода. Интеллектуальный сервис фильтрует нежелательные звонки и формирует их текстовые расшифровки и аудиозаписи. Всем абонентам оператора в Ставрополе опция уже доступна бесплатно. До конца года T2 планирует активировать сервис во всех регионах присутствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: shutterstock, автор ТиппаПатт Фото: shutterstock, автор ТиппаПатт

Голосовой ассистент – интеллектуальный сервис, который отвечает на звонки вместо пользователя. Решение упрощает взаимодействие с вызовами, особенно если абонент занят или не хочет отвечать на вызов с неизвестного номера. Сервис фильтрует нежелательные звонки, включая возможный спам, и отправляет текстовую расшифровку вместе с записью звонка в приложение Т2 либо в виде СМС или push-уведомления. Абонент может самостоятельно настроить дополнительные параметры голосового ассистента в разделе «Моя защита» в операторском приложении. Например, можно выбрать его голос – женский (по умолчанию – Миа) или мужской (Марк).

Т2 предоставляет услугу всем новым и действующим клиентам. Абоненту не нужно выполнять никаких дополнительных действий – сервис станет доступен автоматически. Так оператор планирует повысить уровень цифровой гигиены и защитить своих клиентов от назойливого спама и телефонного мошенничества.

Компания планирует внедрить услугу во всех регионах присутствия до конца года. Подобные решения в таком масштабе ранее не предлагались на рынке. Абоненты Т2 по всей стране смогут бесплатно пользоваться современным сервисом, который упростит их взаимодействие с входящими вызовами.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Т2:

«Безопасность и комфорт – важные составляющие качественного сервиса, который мы предоставляем всем нашим абонентам. Бесплатный голосовой ассистент, как новая базовая функция, совмещает в себе оба этих аспекта. Он фильтрует нежелательные вызовы, отвечает на них, а также сохраняет текстовые и аудиозаписи, обеспечивая удобство и защиту в повседневном использовании. При этом пользователю не нужно тратить время на подключение и настройку сервиса: система сделает это автоматически. Для T2 это не просто технология, а новый уровень заботы о клиентах».

