В Пятигорске осудили троих экс-сотрудников энергосети за попытку мошенничества

В Пятигорске трое бывших сотрудников энергосетевой организации признаны виновными в попытке мошенничества на сумму 11 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июне 2024 года фигуранты, действуя в сговоре, предложили представителю строительной компании за крупную сумму решить вопрос о беспрепятственном получении технических условий на подключение строящегося многоквартирного дома к электросетям. Однако влияние на процесс они фактически не имели. Коммерсант обратился в Управление ФСБ по Ставропольскому краю и передал часть взятки в ходе оперативно-розыскных мероприятий, после чего злоумышленники были задержаны. Расследование велось совместно с Управлением ФСБ и Следственным комитетом Ставропольского края, где собрана достаточная доказательственная база для предъявления обвинений. Уголовное дело было рассмотрено и направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

В судебном разбирательстве обвиняемые признаны виновными в покушении на мошенничество, предусмотренном ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следствие установило, что обвиняемые не могли дать гарантий о выдаче технических условий, поскольку таких полномочий не имели, а предложение о взятке было обманом с их стороны.

Суд назначил фигурантам по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб. каждому. Меры пресечения изначально предусматривали содержание под стражей. Приговор еще не вступил в законную силу.

Станислав Маслаков