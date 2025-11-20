«Пруфы»: застройщику Рустему Сайдашеву запросили 10 лет колонии

Государственное обвинение попросило Уфимский районный суд приговорить к 10 годам колонии строгого режима и оштрафовать на 100 млн руб. директора и учредителя строительной компании «Стандарт плюс» Рустема Сайдашева, сообщает портал «Пруфы». По данным издания, прокуратура также просит переквалифицировать обвинение с передачи взятки на покушение на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Уфа», господину Сайдашеву вменяется попытка передать через знакомых 10 млн руб. взятки судье арбитражного суда Башкирии (по версии «Пруфов», через депутата горсовета Уфы Иосифа Марача и юриста и бывшего депутата горсовета Вадима Рамазанова). Суд рассматривал спор его компании с мэрией Уфы о застройке территории возле железнодорожного вокзала.

Защита, говорится в репортаже издания, настаивает на том, что именно господа Марач и Рамазанов склоняли подсудимого к даче взятки судье, а деньги от обвиняемого предназначались якобы для юридических услуг. Сам господин Сайдашев раскаялся и попросил не назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Приговор будет оглашен 24 ноября.

Идэль Гумеров