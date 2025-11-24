Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Матвей Кисляк признан самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) обновил рейтинг трансферной стоимости футболистов. Самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) признан полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк.

Трансферная стоимость 20-летнего футболиста варьируется от €38 млн до €45 млн. В текущем сезоне РПЛ Матвей Кисляк провел за ЦСКА 24 матча в различных турнирах, в которых забил 5 мячей и отметился 5 результативными передачами. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2029 года.

На втором месте в рейтинге расположился полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков (€37–43 млн), возглавляющий бомбардирскую классификацию РПЛ с 10 голами. В сентябре CIES признавала его самым дорогим футболистом лиги, оценив стоимость в €43,9 млн. Также в топ-5 перечня попали бразильский вингер петербургского «Зенита» Педро (€25–29 млн), армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (€17–20 млн) и российский нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев (€15–17 млн).

Таисия Орлова

