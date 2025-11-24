Ставропольцы увеличили жалобы в Центробанк на 45% из-за блокировок карт и ОСАГО

По итогам девяти месяцев 2025 года жители Ставропольского края направили в Банк России 3309 жалоб — рост на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Основная масса претензий приходится на банковский сектор, причем число жалоб на банки увеличилось почти на 23% и достигло 1710 обращений. Чаще всего жители края жаловались на отказ банков в проведении операций и блокировку карт — таких жалоб стало почти в четыре раза больше. Эта тенденция связана с ужесточением мер по борьбе с мошенничеством, распространенной проблемой в банковской сфере.

Рост числа жалоб затронул и страховые компании: они получили 651 претензию, что в три раза превышает показатель прошлого года. Большинство жалоб касалось полисов ОСАГО — 547 из 651. Клиенты указывали на несоблюдение сроков предоставления документов по страховым случаям, ошибки при применении коэффициента бонус-малус за безаварийную езду и задержку выплат. За сравнение, в первые девять месяцев 2024 года на ОСАГО поступило всего 123 жалобы от ставропольцев.

Число жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг сократилось: в 2025 году поступило 18 обращений против 29 в прошлом. Помимо этого, уменьшились жалобы, связанные с работой брокеров на фоне санкций, что также отражает адаптацию рынка к новым условиям.

В целом повышение количества обращений ставропольцев в Банк России повторяет общероссийскую тенденцию роста жалоб клиентов финансового рынка, в частности, на фоне усиления мер противодействия мошенничеству и роста недовольства качеством услуг банков и страховщиков. За первые три квартала 2025 года рост жалоб по всей стране составил 15,8%, тогда как в Ставропольском крае он значительно превысил среднефедеральный уровень, что свидетельствует о возросшей активности населения по защите своих прав в финансовом секторе.

Резкий рост жалоб именно на ОСАГО объясняется системными проблемами в организации страховых выплат и применении тарифных коэффициентов, что остается болезненной темой для страхователей в регионе. Аналитики связывают это с изменениями в законодательстве и усилением контроля со стороны регуляторов.

Станислав Маслаков