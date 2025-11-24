На Ставрополье скончался заслуженный тренер РСФСР Борис Бухбиндер

В Ставропольском крае на 98-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР и один из основателей современной школы легкой атлетики Борис Бухбиндер. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

Борис Бухбиндер долгое время работал старшим тренером сборной РСФСР по легкой атлетике и за это время подготовил более 20 мастеров спорта, неоднократных победителей всесоюзных и международных соревнований. Среди его учеников — участник Олимпийских игр, мастер спорта международного класса Борис Криунов, 11-кратный чемпион РСФСР на дистанции 800 метров Николай Харечкин, обладатель Кубка СССР в беге на 400 метров Владимир Ренсков, чемпион СССР в марафоне Михаил Наливайко.

«Уход Бориса Яковлевича — невосполнимая утрата для спортивного сообщества Ставропольского края и всей страны. Его труд, достижения и педагогическое наследие навсегда останутся частью истории легкой атлетики. Память о нем будет жить в сердцах учеников, коллег и всех, кому довелось знать этого светлого, мудрого и самоотверженного человека», — говорится в сообщении.

Константин Соловьев