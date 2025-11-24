Бывшего чиновника из Башкортостана лишили имущества на Ставрополье

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор бывшему и.о. вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву. Чиновник был осужден на 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере более 560 млн руб., а его имущество в Ставропольском крае конфисковано в пользу государства. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным следствия, с декабря 2023 по апрель 2024 года Марзаев через посредника вымогал у дорожных подрядчиков взятку в размере около 10% от суммы каждого госконтракта. В общей сложности компании перечислили ему более 37 млн руб. Взамен чиновник обещал им свое покровительство, гарантировал беспрепятственное заключение контрактов и своевременную оплату выполненных работ. За указанный период подрядчикам было выдано шесть контрактов на сумму свыше 560 млн руб.

Бывший и.о. заместителя председателя правительства не признал свою вину. Тем не менее, суд квалифицировал действия Марзаева как получение крупной взятки с элементами вымогательства. Помимо тюремного заключения и штрафа, чиновник был лишен всех республиканских наград и званий. Также у него конфисковали деньги, земельный участок, два дома, нежилые помещения, автомобили, часы и технику в пользу государства.

Имущество Марзаева, которое находилось в Башкирии, Северной Осетии и Ставропольском крае, было изъято.

Наталья Белоштейн